El govern balear prohibeix el «balconing» i el turisme de borratxera

El govern balear prohibirà el balconing, saltar entre balconings, i el turisme de borratxera gràcies un decret llei que ha aprovat aquest divendres el Consell de l'Executiu. La iniciativa governamental busca frenar el turisme d'excessos en determinades zones, com a la Platja de Palma, a s'Arenal o Magaluf, i busca fomentar un "canvi real de model turístic" a causa de "l'abús de l'alcohol" en aquests punts.Així ho ha presentat en roda de premsa després de la reunió setmanal del govern balear el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, qui ha concretat que és una mesura "valenta" i pionera a Europa que aposta per "un turisme sostenible i de qualitat". "Permet combatre diferents pràctiques que es produeixen a les Illes que crèiem que eren necessàries regular", ha afegit.El conseller ha explicat que el decret és de "caràcter immediat" i, per això, l'aplicació d'aquest està prevista que sigui efectiva a partir de Setmana Santa d'aquest 2020. Tindrà una vigència de cinc anys I ha avançat que no està descartat que , en un futur, s'ampliï a altres zones de l'arxipèlag.Per evitar el turisme de borratxera, el decret inclou la prohibició de la publicitat que tingui com a objectiu incentivar el consum d'alcohol en establiments turístics, així com les barres lliures, happy hours o similars. Així mateix, els comerços no podran vendre-ho a partir de les 21.30 hores.En relació al balconing, Negueruela ha explicat que queden prohibides "les pràctiques perilloses per a la vida o la integritat física" de les persones i no només en l'àmbit territorial de la norma. Per això, qui realitzi aquestes pràctiques serà expulsat immediatament de l'establiment.Així mateix, també estan prohibides les excursions etíliques (pubcrawling), a més de la seva publicitat, la seva organització i la seva venda per "evitar recorreguts alcohòlics" a les zones esmentades. Les festes a les embarcacions, per la seva banda, tampoc poden publicitar-se i queda suspesa la concessió de noves llicències.

