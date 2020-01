Va a la comissaria i reclama que la marihuana intervinguda a dos homes en un control és seva

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública. A dos d'ells, els van arrestar cap a dos quarts de quatre de dimecres quan agents de Trànsit que estaven fent un control a la carretera N-260 al seu pas per Vilafant (Alt Empordà) van aturar el seu vehicle.Quan els policies identificaven el conductor, van notar una forta olor de marihuana que provenia de l'interior del turisme. Al seient del darrere, hi havia una caixa de cartró plena de cabdells de marihuana. En concret, hi havia 1.400 grams de droga valorada en més de 7.000 euros. Els Mossos van detenir els dos homes.Unes hores més tard, el tercer arrestat es va presentar a la comissaria de Figueres dient que la droga era seva. Quan el van detenir, li van trobar 1.145 euros en efectiu. Els detinguts tenen 29, 33 i 38 anys i són veïns de Sant Miquel de Fluvià, Figueres i La Jonquera.Els detinguts, dos dels quals amb antecedents, han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

