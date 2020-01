Sánchez no podrà sortir de presó abans del 25 de gener

Agraeixo als periodistes que us trobeu a les portes de Lledoners esperant la meva sortida. Per motius d’agenda familiar no gaudiré del permís de 48h abans del 25 de gener.



Gràcies per la vostra feina. pic.twitter.com/zb7jr0lSSu — Jordi Sànchez (@jordialapreso) January 17, 2020

La imatge de Jordi Cuixart sortint ahir nit de la presó de Lledoners no es repetirà avui amb Jordi Sánchez. L'expresident de l'ANC ha anunciat a través del seu perfil de Twitter que "per motius d'agenda familiar" no podrà accedir al permís de 48 hores abans del 25 de gener.Sánchez, igual que Jordi Cuixart, ja pot accedir a permisos perquè està classificat en segon grau i ha complert una quarta part de la pena de nou anys ja que van entrar a la presó el 16 d'octubre de 2017.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor