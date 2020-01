Els presos polítics tornaran al Parlament el 28 de gener

El Departament de Justícia ha aprovat la compareixença d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn a la comissió d'investigació de l'article 155 al Parlament, que està prevista pel 28 de gener. La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima garantirà la seva presència al Parlament i argumenta que és un "deure inexcusable" perquè es tracta d'una petició formulada per la pròpia cambra catalana.La comissió va demanar fa un any la compareixença dels exconsellers empresonats, però ho va haver d'ajornar. En el seu moment, JxCat, ERC, els comuns i la CUP van llegir un manifest conjunt a l'inici de la sessió per denunciar que el Tribunal Suprem duia a terme una "estratègia dilatòria" per retardar les explicacions dels membres del Govern de Carles Puigdemont a la cambra catalana.Les formacions també han demanat la compareixença de Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, però tant l'expresident com el president espanyol s'han negat a assistir al Parlament. A finals d'any, JxCat va demanar tornar a citar Rajoy després de la publicació del seu últim llibre. Qui també s'han negat a passar per la cambra catalana ha estat Carmen Calvo, vicepresidenta espanyola, que també va ser citada fa unes setmanes.En l'última sessió de la comissió, Matías Carnero, president del comitè de Seat, va admetre "pressions" per treure la seu social de Catalunya després de l'1-O i va apuntar a l'entorn de la Casa Reial tot i negar que fos el propi Felip VI qui truqués a la companyia automobilística.

