Trànsit instal·larà un nou radar a la C-17

Durant la presentació dels resultats de sinistralitat a la Catalunya Central 2019 Foto: Josep M. Montaner

Avel·lí Garcia, durant la presentació dels resultats de sinistralitat a la Catalunya Central 2019 Foto: Josep M. Montaner

Aquest 2019 dues persones han mort en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura del Pinós, a Seva. El revolt d'aquesta zona és un punt negre, sobretot quan plou. Per això des del Servei Català de Trànsit, tenen previst instal·lar-hi un radar, en sentit Barcelona, aquest 2020 per evitar els accidents. Així ho ha anunciat aquest divendres el director general Juli Gendrau, durant la presentació del balanç de sinistralitat de la Catalunya Central del 2019."És un dels punts que més ens preocupa, ja que quan hi ha pluges es produeixen massa accidents", ha lamentat Gendrau. En aquest sentit, ha explicat que estan pendents que Territori faci una actuació en aquest punt concret, i llavors s'hi instal·larà el radar. Serà un radar fix, però no es descarta que a la llarga s'hi pugui instal·lar un radar de tram. La instal·lació d'aquest control no implica que s'anul·li el que hi ha més endavant, a l'altura de Sant Martí de Centelles. En sentit nord ja hi ha un radar a prop del Pinós.D'altra banda, Gendrau ha destacat que aquest 2019 s'ha reduït la mortalitat a la C-25, l'Eix Transversal. En aquest sentit, ha explicat que de les 7 víctimes que es van registrar el 2018, enguany n'hi ha hagut una. "L'any passat van ser per encalçaments, distraccions...", ha afegit. En aquest sentit, ha explicat que s'han reforçat els controls de velocitat que eviten determinats comportaments. "Ens va sorprendre que una via segura tingués tanta mortalitat el 2018", ha destacat.El 2019 van morir un total 32 persones en 30 accidents de trànsit al conjunt de la xarxa viària de la Catalunya Central, un 3% més de víctimes mortals i un 11% més de sinistres mortals que el 2018. De les 32 persones mortes, 26 van ser en zona interurbana i 6 en zona urbana. Això representa un 13,4% del total a Catalunya.Les vies amb més morts aquest 2019 a la Catalunya Central han estat l'A-2 (4), la B-224 (2), la C-17 (2) i la C-37 (2). En el cas d'Osona, aquest 2019, s'han registrat un total de 5 víctimes mortals en 5 accidents (4 en zona interurbana i 1, urbana).De les víctimes en zona interurbana, ha augmentat un 71% el nombre de morts en què només està implicat un sol vehicle, fet que implica la velocitat excessiva, distracció o tòxics. D'altra banda, la majoria dels accidents han estat per sortida de calçada i bolcades, que han augmentat respecte del 2018.De les 26 persones mortes en zona interurbana, 10 són víctimes de col·lectius vulnerables: 8 motoristes, 1 ciclista i 1 vianant. El nombre de motoristes morts ha crescut molt respecte a l'any passat quan només n'hi va haver 1. D'altra banda, també ha augmentat la mortalitat en la franja d'edat entre 55 i 74 anys.Gendrau ha explicat que, respecte al 2010, continua la tendència decreixent i es registra un 20% menys de víctimes mortals i un 14,3% menys d'accidents mortals. Cal destacar, però, que també s'ha produït en un context d'estancament de les xifres de mobilitat.Aquesta reducció també és tendència a Catalunya. Gendrau ho ha atribuït a diversos factors, com per exemple el pla de contenció de víctimes de trànsit que es va activar l'abril de 2018. "Va ser un punt d'inflexió i s'ha mantingut la reducció", ha afegit Gendrau.El sotsinspector Avel·lí Garcia, cap de l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d'Esquadra de la Catalunya Central, ha reiterat que l'accidentat de motoristes ha pujat molt. "La majoria es comporta a la carretera, però n'hi ha que s'agafen les carreteres com un circuit", ha dit, remarcant que es preveu que hi hagi més patrullatges a la primavera, quan s'han detectat més accidents.D'altra banda, Garcia ha destacat que s'augmentaran els radars perquè "la velocitat segueix sent una causa mortal, així com les distraccions". "El mòbil és un dels elements que més distreu", ha afegit, remarcant que "intentarem augmentar el patrullatge d'alta visibilitat i el de paisà". El patrullatge d'alta visibilitat es refereix els macrocontrols que es poden veure, per exemple, pel Mercat de Música Viva.

