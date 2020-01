Catalunya supera la barrera històrica dels 21.000 milions d'euros en despesa turística

Catalunya ha tancat el balanç turístic del 2019 amb un "rècord històric" de despesa dels turistes estrangers i que ha superat per primera vegada la barrera dels 21.000 milions. Segons ha informat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, la xifra s'ha situat en els 21.360 milions d'euros, un increment del 4,3% respecte e 2018.



L'arribada de turistes estrangers també ha batut un "rècord anual" amb 19,3 milions de persones, un 0,8% més. Per la seva banda, la despesa mitjana diària per persona ha augmentat un 5,3% interanual i s'ha situat en 195 euros. Per mercats de procedència, Estats Units es posiciona per primera vegada com el país amb major despesa al territori.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, durant la presentació del balanç de 2019 Foto: ACN

D'acord amb l'afluència dels turistes estrangers, el principal país emissor continua sent França, amb 4,1 milions de visitants, un 1,9% menys que 2018. Regne Unit ocupa la segona posició, amb dos milions de turistes, tot i haver disminuït també l'afluència en un 2,9%.



Per la seva banda, el pes del turisme a l'estiu s'ha situat en el 46%, la xifra més baixa dels darrers deu anys. La consellera ha celebrat aquesta dada i ha assegurat que és una mostra de la "desestacionalització" en l'arribada de turistes. De fet, aquest és un dels principals objectius del departament, que vetlla també per la diversificació de l'oferta turística, la desconcentració i l'augment de la despesa.

Preguntada sobre l'efecte de les protestes posteriors a la sentència del judici de l'1-O sobre el turisme, la consellera ha afirmat que no s'ha observat "cap efecte en negatiu" sinó "al contrari". Segons ha assegurat, el turisme estranger va experimentar una "oscil·lació en positiu" de l'1,5% interanual l'octubre de 2019."Tanquem l'any en positiu, en creixement, i no hem observat cap efecte negatiu de les protestes", ha mantingut.De cara al 2020, es pretén incorporar el Compte Satèl·lit de Turisme de Catalunya, un sistema d'informació econòmica que permetrà un "exercici de comptabilitat rigorós" per mesurar l'impacte de l'activitat turística al territori, segon ha explicat el director general de turisme, Octavi Bono.En referència a la legislació, el 2020 es preveu l'aprovació del Decret de Reglament de Turisme de Catalunya. A més, s'està treballant en el Decret de guies de turisme per "intentar garantir la qualitat del servei que es porta a terme" a través de l'obtenció d'una habilitació.Per tal de "reforçar la competitivitat" del sector, la Generalitat invertirà sis milions d'euros en el finançament de projectes de l'àmbit local a través dels Plans de Foment del Turisme.Des de l'Agència Catalana de Turisme es realitzaran prop de 1.200 activitats de suport al sector turístic organitzades en tres blocs d'accions. El primer inclou vuitanta iniciatives destinades a la generació de coneixement i la intel·ligència de mercat. El segon bloc fa referència a la col·laboració público-privada mentre que el tercer aglutina les accions promocionals.

La polèmica del Mobile

Durant la roda de premsa, Chacón també s'ha pronunciat respecte a la polèmiques declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la intenció d'endur-se el Mobile World Congress (MWC) a la capital espanyola. "Aquestes declaracions només es poden entendre des de la intenció a perjudicar-nos o des de la ignorància. El MWC és molt més que els quatre dies de l'esdeveniment", ha assegurat la consellera.



Chacón ha reivindicat Barcelona com un "ecosistema d''startups'", amb el creixent desenvolupament d'infraestructures vinculades al coneixement, la indústria 4.0 i les empreses tecnològiques.

