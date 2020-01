Colau i Maragall encarrilen l'aprovació del pressupost a Barcelona

Barcelona en Comú i ERC són a prop de tancar un acord per als pressupostos municipals a Barcelona del 2020. El líder dels republicans, Ernest Maragall, i l'alcaldessa, Ada Colau, han comparegut aquest divendres per donar els detalls de l'estat de les negociacions, molt avançades.Maragall ha parlat d'una "base d'acord" i ha insistit que l'objectiu del seu partit és portar els pressupostos "al límit de la seva capacitat. Tant ell com Colau han assenyalat que la partida de 100 milions d'euros per a inversions en habitatge i emergència climàtica ha estat clau per fer arribar les converses a bon port. Els serrells que queden pendents són la revisió de les xifres acordades i algunes inversions en districtes.Per primera vegada, el pressupost de Barcelona arribarà als 3.000 milions d'euros. "Barcelona és una ciutat absolutament sanejada. Mereixem poder ampliar la capacitat d'inversió de la ciutat", ha reivindicat Colau, crítica amb la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, aprovada pel PP i que limita la capacitat d'acció dels ajuntaments.Les dues parts han assegurat que l'anunci d'acord s'espera per a la setmana vinent. Seria la primera vegada des del 2015 que Colau pot aprovar uns pressupostos per la via ordinària i els comptes es podrien portar a aprovació del ple en la sessió ordinària del 31 de gener. Maragall i Colau no han tancat la porta a la possibilitat que altres grups municipals se sumin a l'acord i l'alcaldessa ha dirigit el missatge específicament a Junts per Catalunya.Des de l'inici, les negociacions pel pressupost han avançat en paral·lel a les converses per aprovar els comptes de la Generalitat. Grans injeccions econòmiques a la caixa de l'Ajuntament, com l'increment de la taxa turística, depenen que el Govern i el Parlament aprovin els pressupostos catalans."Tot són peces que s'han d'anar fent coherents per acabar de completar el quadre", ha assegurat Maragall durant la seva compareixença. Colau ha insistit que la negociació amb ERC ha estat "exclusiva" per Barcelona però ha defensat la necessitat que Catalunya també disposi de nous pressupostos. "Esperem canviar el marc d'excepcionalitat a Barcelona, Catalunya i l'Estat, amb acords i diàleg", ha afirmat.El Govern i els comuns són a punt de tancar un acord de fiscalitat , que presentaran de forma imminent. La previsió és que els pressupostos catalans se sotmetin a votació del Parlament a finals de gener.

