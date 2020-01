La química de Tarragona assegura que va complir amb tots els protocols d'actuació

IQOXE, l'empresa química de Tarragona on es va produir la greu explosió d'aquest dimarts, nega irregularitats i assegura que van complir amb tots els protocols d'actuació quan, a les 18.41h, un dels cinc reactors de la planta de la Canonja va col·lapsar. Així ho ha remarcat aquest divendres el conseller delegat de la companyia, José Luis Morlanes, en la primera entrevista des de l'incident, concedida a Els Matins de TV3 El directiu ha destacat que els treballadors van actuar com se'ls requereix en una situació d'emergència: en primer lloc, protegir; després, avisar i, per últim, socórrer possibles víctimes. Segons Morlanes, es va contactar per telèfon amb Protecció Civil, que els va demanar un avís formal per mail. Un avís que, en no tenir Internet, no van poder fer. Finalment van acabar enviant-lo per fax. Tot això, assegura el conseller delegat, "dins dels temps estipulats pels protocols".El representant d'IQOXE, dedicada principalment a la fabricació d'òxid d'etilè, també ha negat les acusacions de precarietat laboral -els sindicats amenacen amb una vaga- i que la planta hagués estat produint per sobre de les seves possibilitats. De fet, ha restat importància a les sancions rebudes per part d'Inspecció de Treball en els últims anys. Morlanes assegura que no els "consta" sancions "greus", com serien les qüestions de seguretat, i ho atribueix a petits conflictes laborals interns.A banda de negar la major, Morlanes ha passat a l'atac i ha llançat un dard contra la Generalitat: "Ja m'hagués agradat que algú del Govern m'hagués trucat per saber com estem, tal com han fet altres governs i administracions".El directiu també ha explicat que encara no saben què va provocar l'explosió -la qual ha causat, per ara, tres víctimes mortals- perquè no ho han pogut analitzar. Des que les autoritats van confinar la planta, cap treballador ni representant de l'empresa ha pogut tornar a accedir a la zona 0. Morlanes ha anunciat que ja estan en contacte amb l'Institut Químic de Sarrià per esclarir-ne les causes com més aviat millor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor