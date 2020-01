Jordi Sànchez surt per primera vegada de la presó

Començo el primer permís de 2 dies per estar amb la família. Un permís no és la llibertat, és un parèntasi de 48 hores després de 19.944 hores de presó.



Només l’amnistia ens retornarà la llibertat. Gràcies per tot el vostre suport i respecte! Seguim forts, sense defallir! pic.twitter.com/Ip37ZMWM4m — Jordi Sànchez (@jordialapreso) January 25, 2020

Jordi Sànchez ha sortit per primera vegada de la presó des del 16 d'octubre del 2017. Ho ha fet aquesta tarda, poc després de les quatre, amb rostre somrient i aixecant el dit polze de la mà dreta. El líder de la Crida Nacional per la República i expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), condemnat per sedició pel Tribunal Suprem , obté d'aquesta manera el primer permís penitenciari un cop complerta la primera quarta part de la pena imposada, que és de 9 anys. D'aquí a 48 hores, Sànchez haurà de tornar a Lledoners. El dirigent independentista ha abandonat el centre penitenciari acompanyat de la seva parella, Susanna Barreda, i la filla.La imatge de l'expresident de l'ANC sortint del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada se suma a la finals de la setmana passada de Jordi Cuixart , president d'Òmnium Cultural. Cuixart va passar el primer permís entre dijous i dissabte sense agenda pública. Tots dos van entrar a la presó el mateix dia, i tots dos s'han acollit als permisos en el moment de complir la quarta part de la condemna.Els dirigents polítics empresonats, incloses Carme Forcadell i Dolors Bassa, empresonades a Mas d'Enric i a Puig de les Basses, respectivament, estan classificats en segon grau. Aquesta situació no ha estat recorreguda ni tan sols pels presos de Junts per Catalunya (JxCat) -Jordi Turull es va queixar del segon grau-, i ara aspiren a activar l'article 100.2. És una opció extraordinària i es fonamenta en un programa específic de tractament individual per a cada pres que ha de justificar l'aplicació de l'article.

