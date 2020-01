El TSJC anul·la la reobertura de sis delegacions del Govern a l'exterior

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el decret del Govern pel qual es restablien les delegacions de la Generalitat al Regne Unit i Irlanda, a Alemanya, als Estats Units, a Itàlia, a Suïssa i a França. Aquest decret es va aprovar el juny del 2018 i va ser una de les primeres accions del Departament d'Exteriors per recuperar la normalitat després de l'aplicació de l'article 155.El govern espanyol, i concretament el Ministeri d'Exteriors que aleshores dirigia Josep Borrell, van recorrer la decisió argumentant que la Generalitat no havia seguit els procediments establerts. Un any i mig després, la sala contenciosa-administrativa de l'alt tribunal català ha donat la raó a la Moncloa.El Departament d'Exteriors sosté que la sentència anul·la un decret de 2018 que ja va quedar substituït per sis nous decrets aprovats el setembre de 2019 que regulaven aquestes sis delegacions. En aquell moment el Govern va prendre aquesta decisió per blindar les delegacions davant l'ofensiva judicial de Borrell. D'aquesta manera, fonts d'Exteriors asseguren que les "ambaixades" catalanes a l'exterior poden continuar funcionant amb total normalitat malgrat el veredicte del TSJC.

