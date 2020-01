Una batuda al metro contra carteristes acaba amb 18 detinguts per no tenir papers

El dispositiu policial de dijous al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona que buscava lladres multireincidents ha acabat amb 18 detinguts per infraccions de la Llei d'estrangeria. Segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a, els detinguts es troben en situació administrativa irregular a l'estat espanyol.

Les mateixes fonts apunten que els arrestats tenen antencendents, però les detencions no es van produïr per haver-los enxampat robant, la qual cosa obriria la porta a possibles identificacions per perfil ètnic.

En aquest operatiu van participar Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional. Es tracta d'una de les accions previstes en el dispositiu Ubiq de prevenció de furts i robatoris violents. Van actuar agents uniformats i de paisà que buscaven les persones que habitualment es dediquen a cometre aquest tipus d'accions per identificar-les i comprovar si tenien ordres de detenció pendents.Fonts de la policia nacional espanyola expliquen a NacióDigital que els tres cossos policials van identificar en total 58 persones. D'aquestes, 31 van ser traslladades a la comissaria de la Verneda i allà 18 van quedar detinguts.Ara la policia nacional espanyola està incoant expedients administratius als arrestats i les fonts policials consultades apunten que, en cas que correspongui, seran traslladats al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona.

