El govern espanyol diu ara que «la política no es pot amagar darrera les togues»

El govern espanyol ha defensat avui la desjudicialització dels conflictes polítics afirmant que "la política no e spot amagar darrera de les togues". Ho ha dit la ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, María Jesús Montero després del segon consell de ministres del govern de coalició PSOE-Podem. "Vetllarem perquè els conflictes polítics es resolguin en el terreny polític", ha afegit.L'executiu ha enviat avui un requeriment administratiu al govern de Múrcia perquè retiri el pin parental, una exigència de Vox que permetrà els pares de condicionar l'assistència dels seus fills a activitats curriculars dels centres educatius com poden ser sessions sobre violència de gènere. Preguntada perquè, si es defensa la desjudicialització, s'ha enviat el requeriment a Múrcia, Montero ha dit que en aquest cas s'ha infringit la llei d'educació, la llei de violència de gènere i els convenis internacionals subscrits per Espanya. L'executiu ha reclamat al govern de Múrcia que "restableixi la legalitat".Sobre el canvi de posició del govern espanyol respecte a les delegacions a l'exterior de la Generalitat, després d' avalar les noves seus a Mèxic, l'Argentina i Tunísia , la ministra ha defensat que el mateix Govern de la Generalitat va incorporar els requeriments del govern espanyol en la creació de les delegacions", i ara ja ha quedat clar la diferència entre les ambaixades i les delegacions. De manera rotunda, María Jesús Montero ha afirmat: "El conflicte s'ha resolt".Sobre la reunió prevista de Pedro Sánchez amb el president Quim Torra, la ministra ha explicat que els gabinets de tots dos presidents estan treballant perquè aquesta trobada es produeixi properament amb "absoluta normalitat".L'executiu també ha sortit en defensa de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat, afirmant que sempre "ha respectat escrupolosament la independència de la fiscalia" en tots els casos judicials. Així ho ha assegurat, tot insistint en què el Consell General del Poder Judicial ha avalat el nomenament de Delgado. Ha subratllat alhora la voluntat del governper arribar a acords amb el PP per renovar el CGPJ.En el consell de ministres d'avui s'ha continuat amb els nomenaments d'alts càrrecs de l'administració. Destaca la designació de la fins ara sotsdelegada del govern a Màlaga de María Gámez com anova directora general de la Guàrdia Civil. És la primera dona que dirigeix l'institut armat. El jutge Rafael Pérez Ruiz serà el nou secretari d'estat de Seguretat. Fins ara director de gabinet del ministre de l'Interior.Montero ha destacat la significació d'un govern que és el primer de coalició de la història recent, i que té un full de ruta molt clar, com es comprovarà -ha assenyalat- els propers mesos. Ha subratllat que vol ser un executiu "útil" a la ciutadania. Montero ha comparegut junt a les ministres d'Igualtat, Irene Montero, i d'Educació i Formació Professional, Isabel Celáa.Aquest ha estat el segon consell de ministres del nou govern Sánchez. Dimarts es va celebrar la primera reunió de l'executiu de coalició PSOE-Podem i a partir d'ara el govern celebrarà els seus consells cada dimarts en lloc de divendres, com era l'habitual.

