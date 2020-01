Montilla qüestiona un nou tripartit: «Els temps han canviat»

L'expresident del Govern José Montilla creu que té "poc sentit" parlar de la reedició d'un nou tripartit perquè "els temps han canviat" i les formacions que van formar aquell govern "no són les mateixes".En una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Montilla ha recordat que "abans no es parlava d'independència ni de consulta" i diu que els partits que aleshores van "coincidir", ara no ho fan.D'altra banda, ha lloat "l'acte de coratge" de Pedro Sánchez i Oriol Junqueras per haver arribat a un acord però ha advertit que la taula bilateral no portarà "la solució miraculosa" i que, per ara, s'ha d'anar a un acord de mínims.Montilla, que creu que el Govern darrerament s'ha "afeblit", ha recomanat a Quim Torra que en la taula de partits compti amb tots els actors alhora que ha instat el PP a no renunciar a formar part de la solució, ja que "van contribuir com ningú al creixement del problema".Sobre el suplicatori a Carles Puigdemont i Toni Comín, Montilla ha dit que no sap què faran els eurodiputats socialistes, però que ell mateix ha votat, quan ocupava escons de diputat i senador, a favor de suplicatoris que afectaven altres socialistes. Així, ha reclamat que s'entengui que la immunitat "no és un privilegi", sinó "una protecció".

