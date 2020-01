El govern espanyol avala les delegacions catalanes a l'Argentina, Mèxic i Tunísia

El Ministeri d'Exteriors ha avalat per primer cop que la Generalitat obri les delegacions a l'Argentina, Mèxic i Tunísia. Concretament, el govern espanyol no ha vist objeccions als tres decrets que el Govern va aprovar dimecres per reobrir-les, segons confirmen fonts del Ministeri.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) les va suspendre cautelarment arran d'un recurs del govern espanyol. Els nous decrets substitueixen els inicials i actualitzen les funcions de les oficines. Les mateixes fonts expliquen que el Ministeri d'Exteriors va proposar "una sèrie de correccions" al text dels nous projectes que la Generalitat va acceptar i incorporar la qual cosa fa que l'executiu de Sánchez no tingui "objeccions respecte a la literalitat dels mateixos".Tanmateix, remarquen que el govern espanyol pot "demanar judicialment el tancament de les delegacions si considera que la seva activitat vulnera la legalitat o són contràries als interessos d'Espanya".

