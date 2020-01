La CUP no anirà a la taula de partits perquè «se circumscriu a la Constitució»

El diputat de la CUP Carles Riera ha insistit aquest divendres, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio , que la seva formació no assistirà a l'Espai de Diàleg entre partits que ha convocat el president, Quim Torra, com tampoc ho va fer en les anteriors reunions."Des del nostre punt de vista, és una taula de partits estrictament circumscrita a la Constitució i l'Estatut; i el conflicte democràtic i polític que tenim només es pot resoldre si superem aquest marc de la Constitució i l'Estatut", ha dit per justificar la seva absència a la trobada d'aquest divendres a la tarda.Segons Riera, la reunió "és per debatre propostes que es moguin dins el marc de la Constitució", i per a ell, "ja se sap que no hi ha solució al conflicte polític ni a les necessitats socials i polítiques del país en aquest marc, que es necessita anar més enllà". "La Constitució i l'Estatut són precisament l'obstacle que no ens permeten anar més enllà", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor