Boye denuncia que han entrat violentament al seu despatx de matinada

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye ha denunciat que la matinada d'aquest divendres algú va entrar al seu despatx. A través d'un tuit explica com s'ha trobat totes les coses regirades i que l'empresa de l'alarma els ha dit que no hi havia "indicis d'intrusió". "Si pensen que ens intimidar ho duen clar", ha anunciat el lletrat.

Segons explica el lletrat els intrusos haurien anat a pel servidor dels ordinadors, el qual segons es pot veure a les imatges, sembla que l'han rebentat:

A part de portar la defensa de l'expresident, fa uns mesos que Boye havia estat imputat per l'Audiència Nacional per blanqueig de capitals relacionats amb el narcotràfic. En el marc de la investigació ja es van donar diversos escorcolls a domicilis, entre els quals el del lletrat de Carles Puigdemont, però un cop aquest va anar a declarar davant la jutge, va poder marxar sense mesures cautelars.



De fet, en una repiulada feta pel mateix Boye al diputat basc, Jon Inarritu, s'insinua alguna mena de vinculació amb el cas:

Qui també ha expressat la seva indignació ha estat l'expresident Carles Puigdemont, que ho ha qualificat d'"intimidació lamentable":

