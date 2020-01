Botín, multat amb 52 milions d'euros per intentar treure un Picasso de l'Estat

L'expresident de Bankier Jaime Botín, ha estat condemnat a 18 mesos de presó i a pagar una multa de 52,4 milions d'euros per un delicte de contraban de béns culturals per intentar treure del país el quadre de Picasso "Cap d'una dona jove" i vendre-lo als Regne Unit quan el govern espanyol li havia prohibit. L'obra, taxada en 26 milions, passarà a mans de l'Estat.El judici es va celebrar el passat mes de novembre al Jutjat Penal número 27 de Madrid, on Fiscalia sol·licitava per Botín quatre anys de presó i una multa de 100 milions d'euros. L'Advocacia demanava a més que també la goleta en la qual va ser intervingut el quadre quan es trobava en aigües franceses anés a parar a mans de l'Estat.En la sentència, el jutge descarta els dos extrems, si bé considera provat que el trasllat de l'obra d'art, trobada a Còrsega, no comptava amb el preceptiu permís de les autoritats espanyoles i britàniques i que per tant, constitueix un delicte de contraban de béns culturals. La multa que li imposa és el doble de la taxació de el quadre.Segons explica el mateix Botín, el banquer va comprar la pintura de 1906 a l'any 1977 i la va tenir a casa de Madrid i en una finca de Ciutat Real. En un moment donat, va contactar amb l'empresa de subhastes Christie's per vendre el quadre en una subhasta que se celebraria al febrer de 2013 a Londres.El mateix personal de l'empresa li va fer saber que donada l'antiguitat de la peça, havia de comptar amb permís de el Ministeri de Cultura per exportar-la, fet que des de Patrimoni se li va prohibir i va notificar.prohibició.Dos anys i mig després d'aquesta negativa, al juny de 2015, el Servei Fiscal de la Guàrdia Civil va realitzar una inspecció del vaixell i va demanar al capità que fes una declaració dels béns a bord, però no va incloure el quadre, tal com li havia indicat Botín.Van ser els serveis duaners francesos els que, sabent que l'exbanquer estava tramitant un permís de sortida de Còrsega, on la nau estava atracada, van ordenar una inspecció de la mateixa i van localitzar el quadre embalat a la cabina del comandant.Quan les autoritats franceses van saber que Botín tenia prohibit treure la pintura d'Espanya, van procedir a la seva confiscació, atès que a més, el banquer estava tramitant passatges d'avió per desplaçar-se amb el quadre fins a Suïssa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor