L'alcalde d'Olot té «molta pressa» perquè comencin les obres de la variant d'Olot

Durant la compareixença habitual dels dijous a l'Ajuntament d'Olot, el batlle, Pep Berga ha considerat un pas important i positiu la publicació aquest dilluns dels estudis informatiu i d'impacte ambiental de la variant de les Preses-Vall d'en Bas "que ja permet a la gent que viu a la Vall i a les Preses conèixer amb molt més detall allò que es proposa, prèviament a l'encàrrec del projecte constructiu".El batlle entén que com a ciutat pateixen les conseqüències que per a la variant d'Olot encara no s'hagi començat a fer les obres. "Tenim molta pressa perquè comencin les obres de la variant d'una vegada per totes". L'alcalde afegeix que hi ha una gran tensió veïnal i unes dificultats en la mobilitat ben presents i, per tant, "és molt necessari i urgent començar les obres al més aviat possible".Per a Berga cal prendre en consideració el traçat complet, és a dir, la variant de les Preses i els dos trams de la variant d'Olot, amb la part sud que ja es podria executar immediatament i la nord que correspon fer a l'Estat i que el 30 de maig enllestirà els estudis informatiu i d'impacte ambiental.En aquest sentit, Berga creu que en un escenari ideal el millor fóra que s'adjudiquessin les obres al mateix temps en els tres trams, i insisteix en la idea (que ja va avançar en la recent entrevista amb NacióGarrotxa ) que "quan estigui completada la planificació volem que s'executi. En el moment que es completi la planificació dels dos trams "anirem al Govern de la Generalitat a dir-los: 'Escolti'm: en els propers pressupostos que hi hagi les partides corresponents per a començar les obres'".El batlle ha aclarit que el procés d'exposició pública que s'obre ara de la variant de les Preses "ens afecta molt poc" i ha tornat a defensar que "no sóc qui per dir quin és el millor traçat en uns municipis que no represento", ja que són els batlles d'aquestes poblacions els qui saben que més els convé.Tanmateix, si que ha destacat que hi una part que els afecta: l'enllaç del tram sud de la variant d'Olot, que surt, aproximadament, a la zona de Codella, i una pota sud –que és el nom que rep aquest brancal– que connecta amb la carretera actual de les Preses a l'alçada del trencant on hi ha el supermercat Caprabo. "Nosaltres ara hem de veure en els estudis posats a informació pública que ens quedi garantit que les obres dels dos trams de la variant d'Olot es podran iniciar per a permetre als cotxes i als camions continuar circulant amb normalitat".Si la decisió final del Departament de Territori es mou a l'entorn de les dues alternatives proposades i presentades aquest dilluns, l'Ajuntament d'Olot no hi presentaria al·legacions. "Nosaltres no interferirem en el traçat de la variant de les Preses".Tot tractant d'allunyar-se de les polèmiques causades els darrers dies, Berga ha dit que entén "que l'alcalde de la Vall d'en Bas i el de les Preses volen el millor per als seus municipis, per la gent que hi viuen, per la conservació dels terrenys agrícoles, pel paisatge, etc. No hi absolutament cap retret per part meva del que pensin que han de fer ells. Nosaltres actuem per desencallar la variant d'Olot perquè aquesta obra comenci tan aviat com sigui possible".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor