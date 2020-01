La foguera de Canals cau sobre una casa durant les festes de Sant Antoni

La foguera de #Canals impacta sobre la façana d'una casa per primera vegada en la història -segons informen veïnat i policía local- durant la cremà #fogueracanals #santantoni2020 @apuntnoticies @APuntdirecte pic.twitter.com/CIDFgDJQc6 — joan (@_joanlopez) January 16, 2020

La mítica foguera de Canals (València) aquest any no sols ha donat a parlar per les seves gegantines dimensions, sinó també per l'accident que va protagonitzar dijous a la nit i del qual no hi ha danys majors que lamentar. Durant la crema la construcció va caure sobre la façana d'una de les cases del municipi, obstruint-ne l'entrada.La ràpida intervenció de bombers, juntament amb la coordinació de la Policia Local, va permetre minimitzar els possibles danys a l'edifici i l'ensurt va acabar sense cap ferit ni pèrdua personal que lamentar. A més, la correcta delimitació del perímetre de seguretat també va contribuir a que l'accident no generés cap incident greu.La foguera de Canals és una construcció de més de 16 metres d'alt que es fa per les festes de Sant Antoni. Es tracta d'una de les pires més grans que es cremen per aquestes dates, i aquest any ha estat el primer cop a la història que s'ha ensorrat.

