Puigdemont veu en el suplicatori l'oportunitat de fer «un judici al judici de l'1-O»

Carles Puigdemont ha afirmat que el suplicatori "polític" que el Tribunal Suprem ha enviat a Brussel·les perquè se li retiri la immunitat com a eurodiputat serà una bona oportunitat per fer "un judici al judici" que va condemnar la meitat del seu Govern a penes de fins a 13 anys de presó per sedició i malversació, atès que en el marc de l'estudi que el Parlament Europeu farà sobre la petició se'l cridarà perquè expliqui la seva versió.Puigdemont ha explicat que gràcies a aquesta petició es parlarà "per primer cop" de Catalunya en un assumpte que, des del seu punt de vista, és "clarament europeu". L'expresident de la Generalitat també ha recordat que la primera quinzena de febrer visitarà Perpinyà.Puigdemont ha considerat que la crisi entre Catalunya i Espanya és "un afer europeu sens dubte", i ha afegit que "tard o d'hora" les institucions europees "hauran de fer públic allò que desitgen en privat", que, segons diu, és que hi hagi "un diàleg seriós i estable" per resoldre el conflicte. L'expresident ha alertat, a banda, que Europa "és lenta reaccionant", però que quan ho fa, "és implacable".Sobre una possible tornada a Espanya, Puigdemont ha anunciat que demanarà "tots els informes jurídics" al Parlament Europeu perquè se li expliqui perquè no pot anar a Espanya, atès que fins al moment ostenta la immunitat que li atorga la condició d'eurodiputat.Finalment, i després de recordar que la base dels recursos al suplicatori se sustentarà en el fet que el Tribunal Suprem no és competent per demanar-lo en tant que ja no són diputats al Parlament de Catalunya ni, per tant, aforats, Puigdemont ha assegurat que "avui", amb els elements que té a la mà, no es presentaria a la presidència de la Generalitat. Però ha advertit que "en una setmana tot pot canviar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor