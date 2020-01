La subdelegada del govern a Màlaga, primera dona que dirigirà la Guàrdia Civil

La subdelegada del govern a Màlaga, María Gámez, esdevindrà aquest divendres la primera dona que dirigirà la Guàrdia Civil, si s'aprova el seu nomenament al Consell de Ministres extraordinari que se celebrarà a la Moncloa.El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, proposarà el nom de Gámez com a directora general del cos de seguretat un cop ha estat acceptat per la ministra de Defensa. Marlaska ha cessat aquesta setmana Félix Azón, que fins ara ocupava el càrrec.A banda, el ministre també proposarà Rafael Pérez Ruiz com a nou secretari d'Estat de Seguretat i Rocío García Romero com a directora general del Gabinet del seu Ministeri.

