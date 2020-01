Margallo es cola a un quadre de Goya i allarga la broma de la seva becaina a l'Eurocambra

L'eurodiputat i exministre José Manuel García Margallo segueix fent broma de la seva migdiada al Parlament Europeu. Després que les càmeres de l'Eurocambra el captessin dormint en plena sessió, el dirigent popular segueix utilitzant tota mena d'imatges per treure importància a la qüestió.Aquesta vegada, Margallo ha tirat de Photoshop per posar la seva cara en un quadre de Goya. L'eurodiputat ha utilitzat un retrat del segle XVIII on l'escriptor i polític Gaspar Melchor de Jovellanos apareix recolzat en una taula de fusta. Margallo ha compartit la imatge a Twitter, que ja acumula vora de mil retuits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor