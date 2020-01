Manel, Els Amics de les Arts, Miki Núñez i Lildami, caps de cartell del Canet Rock 2020

El Canet Rock ha desgranat aquest dijous els detalls de la seva setena edició, que tindrà lloc el 4 de juliol al Pla d'en Sala de Canet de Mar. El cartell del festival combinarà grups de trajectòria dilatada com Manel, Els Amics de les Arts, Itaca Band, Sopa de Cabra i Roba Estesa, amb noves apostes com Lildami, Miki Núñez, Ciudad Jara – el nou projecte de l'exlíder de la dissolta La Raíz, Pablo Sánchez-, i No Logo, la nova formació de Kiko Tur, exlíder d'Aspencat.A aquestes bandes s'afegeixen a les ja confirmades el passat octubre: Oques Grasses, Doctor Prats i Jazzwoman. Fins ara, el certamen ha venut prop de 15.000 entrades. L'any passat es van exhaurir a finals de febrer.