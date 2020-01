La nova jutgessa de Manresa reobre la investigació contra la Guàrdia Civil per l'1-O

La nova jutgessa del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa, que porta la investigació sobre l'actuació que la Guàrdia Civil va tenir al Bages durant la celebració del referèndum de l'1-O, ha decidit reobrir els casos de l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada i la de l'escola de Callús (ambdues situades al Bages), estimant els recursos que havia presentat la defensa dels agredits.D'aquesta manera, es posa en entredit la instrucció que havia portat l'anterior magistrada d'aquest jutjat, María Teresa Rodríguez Peralta, molt discutida durant la seva instrucció de diverses causes independentistes , que havia arxivat tots dos casos deixant-se testimonis per escoltar pocs dies abans que fos traslladada.Segons ha explicat al'advocat David Casellas, en el cas de l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, la jutgessa admet que es van vulnerar els drets de Jordi Pesarrodona, exregidor del consistori. En jutjar-se el cas, Rodríguez Peralta va donar per acabada la instrucció sense haver-lo escoltat com a víctima i lesionat d'aquelles càrregues . La nova jutgessa ha estimat el recurs presentat per la seva defensa i ordena reobrir la instrucció. Pesarrodona serà citat a declarar el 25 de març, a les 12.00h.En el cas de les càrregues produïdes a Callús, acorda reobrir la investigació, en aquest cas, perquè s'ha de citar a declarar com a testimoni el tinent coronel de la Comandància de Barcelona que va organitzar les reunions preparatòries de la intervenció de la Guàrdia Civil als municipis de la Catalunya Central.

