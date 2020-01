Mor un operari de manteniment en caure des de la teulada d'una nau industrial de Terrassa

Un operari de manteniment ha mort aquest dijous en caure des de la teulada d'una nau industrial a Terrassa. Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Terrassa han rebut un avís cap a les 13.30h en què s'alertava que hi havia hagut un accident mortal en una empresa de Terrassa. A banda dels efectius del cos policial, dues dotacions dels Bombers i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al lloc dels fets, on només han pogut certificar la mort de l'home.



La víctima, veí de Canovelles de 41 anys i de nacionalitat gambiana, ha caigut quan es trobava fent el manteniment de la cobertura d'una nau industrial a 12 metres d'alçada com a treballador d'una empresa subcontractada.

El cos de Mossos d'Esquadra informa que ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament de Treball, Afer Socials i Famílies, que duran a terme la investigació pertinent.

