Cuixart surt per primer cop de la presó

Jordi Cuixart ha sortit de la presó de Lledoners aquest dijous a dos quarts de vuit del vespre amb el primer permís penitenciari de 48 hores, tal com han confirmat fonts penitenciàries consultades per. A la sortida del centre penitenciari, el president d'Òmnium ha saludat un grup de persones concentrades i ha fet el gest de la victòria. Després ha entrat en un cotxe i ha marxat. Haurà de tornar a la presó dissabte a la mateixa hora.El permís el va demanar dimarts i dimecres va rebre l'acceptació per part del servei de classificació del Departament de Justícia. Cuixart, com Jordi Sànchez, ja pot accedir a permisos perquè està classificat en segon grau i ha complert una quarta part de la pena de nou anys. Van entrar a la presó el 16 d'octubre de 2017. L'entorn del president d'Òmnium no ha volgut detallar en els darrers dies quin ús farà de les 48 hores de permís concedides per les institucions penitenciàries. A través d'un comunicat, han dit que no tindrà agenda pública i han deixat clar que Cuixart s'acull al permís perquè és un "dret", en cap cas un "privilegi".A més de Cuixart i Sànchez -el líder de la Crida també pot sortir de manera imminent-, al llarg d'aquest any també podran demanar permisos Joaquim Forn (el 16 de juny) i Josep Rull (el 2 d'octubre). Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva i Jordi Turull hauran d'esperar al 2021. Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull no recorreran per ara el segon grau, com ha avançat l'ACN i ha confirmat, i aposten per explorar la via de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que combina elements del segon i el tercer grau, i permetria als presos de Junts per Catalunya (JxCat) sortir de la presó de Lledoners per anar a treballar o fer tasques de voluntariat.Fonts de la seva defensa expliquen a aquest diari que tenen diverses opcions de feina sobre la taula, però encara no hi ha res tancat. Els tres dirigents independentistes confien que els permisos penitenciaris normalitzin la situació i ajudin els centres a decantar-se per aquesta opció, que es podria començar a materialitzar de cara al març.Els presos d'ERC també han activat aquesta via. La defensa de Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa està preparant la documentació necessària per facilitar-la a les presons de cara a la primera setmana de febrer. Presentaran ofertes de feina dels presos i opcions de voluntariats, tot plegat per argumentar que poden sortir dels centres penitenciaris.

