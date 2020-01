VÍDEO Descobreixen un secret d'Aitana en el seu pas per l'acadèmia d'OT 2017

EL MEJOR VIDEO DE TODA LA HISTORIA DE TWITTER ME ESTOY DESCOÑANDO CON AITANA JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAjaj

pic.twitter.com/v0bvGElfXU — ✚ (@desdeissues) January 15, 2020

La cantant Aitana Ocaña va ser una de les revelacions i un dels èxits del concurs musical Operación Triunfo, en la seva edició 2017. La jove de Sant Climent de Llobregat va quedar segona al certamen, només per darrera d'Amaia i ara, després del seu pas per l'acadèmia d'OT, és una de les concursants amb més èxit professional per tot l'estat espanyol.Amb l'arribada de l'edició d'OT 2020, diversos usuaris estan recuperant moments, vídeos, perles i cançons de les dues edicions anteriors. Aitana ha estat una de les protagonistes, amb un recull dels repartiments de cançons per a les gales, on la gran majoria de vegades afirmava que no tenia ni idea de qui era el cantant o el tema que li pertocava.

