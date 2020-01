Vilassar de Mar torna a fer onejar la bandera espanyola a la façana del consistori «per imperatiu legal»

L'equip de govern de Vilassar de Mar (Maresme) ha tornat a fer onejar la bandera espanyola a la façana del consistori "per imperatiu legal", segons ha indicat en un comunicat. El govern del municipi compleix, així, una sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, que obliga el municipi a penjar l'estendard a la seu consistorial.En paral·lel, s'ha col·locat a l'exterior de l'edifici un cartell on es pot llegir: "La bandera espanyola oneja a l'Ajuntament de Vilassar de Mar per imperatiu legal i en compliment de la sentència judicial 120/17 dictada pel Jutjats Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona".

