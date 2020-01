El Poder Judicial aprova dividit el nomenament de Delgado com a fiscal general de l'Estat

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprovat dividit el nomenament de Dolores Delgado com a nova fiscal general de l'Estat. El nomenament de l'exministra de Justícia ha estat rebut amb reticències per part dels fiscals, que ho entenen com un intent del govern del PSOE de controlar la Fiscalia. L'òrgan de govern dels jutges, que ha deliberat durant prop d'una hora i mitja, ha acabat acceptant que Delgado compleix els requisits per accedir al nou càrrec, però no ha pogut evitar evidenciar la seva divisió. Finalment, dotze vots a favor i set en contra.L'opinió del CPJG no es vinculant, però sí que aplana el camí per a la nova fiscal general. Tot plegat, després de Carlos Lesmes, president del Poder Judicial, optés per retirar la paraula "idoneïtat" de l'escrit presentat als vocals amb l'objectiu de facilitar el vot i evitar més discrepàncies. Un sector del Poder Judicial considera que el nomenament de Delgado és na maniobra de Sànchez per controlar la Fiscalia, que fins ara ha estat la part més bel·ligerant contra el procés sobiranista.Una de les principals tasques de Delgado en aquesta nova etapa serà traduir en fets la "desjudicialització" de la política que pregona el president del govern espnyol. Si podrà o no és el gran dubte: la seva predecessora, Maria José Segarra, no se'n va sortir i els fiscals -principalment els quatre fiscals del procés, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno i Fidel Cadena- han mantingut les tesis més dures del ministeri fiscal.El seu nomenament va ser rebut amb "sorpresa" i "estupor" per part dels fiscals, que temen que es vulgui posar el ministeri públic al servei d'un projecte polític. El PP ja ha advertit que Delgado serà la "ministra 23" si "ataca" la separació de poders. La primera prova de foc la tindrà en el judici a Trapero. Com que el judici és imminent, s'observarà amb lupa si hi ha modificacions de la Fiscalia en les qualificacions finals del procediment.

