Els Mossos escorcollen l'empresa que va provocar l'explosió a la petroquímica de Tarragona

Els Mossos escorcollen les oficines de l'empresa que va provocar l'explosió a la petroquímica de Tarragona aquest dimarts. Segons ha avançat TV3, la policia catalana s'ha personat a les seus que la companyia Iqoxe té a La Canonja (Tarragonès) i El Prat de Llobregat.Aquest dijous a la tarda, una comitiva judicial encapçalada per la magistrada del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha entrat a la planta. Segons informa l'ACN, dues furgonetes dels Mossos s'han presentat a La Canonja, mentre que al Prat de Llobregat també hi ha diversos agents.Aquesta actuació arriba el mateix en què el mateix jutjat d'instrucció ha obert diligències per aclarir les causes de l'explosió a la planta petroquímica de la firma, que ha provocat tres morts i set ferits. Fonts judicials consultades per l'ACN apunten que la magistrada espera rebre informes de Mossos, Bombers, Protecció Civil i Inspecció de Treball per decidir si demana noves diligències i, si és el cas, investigar l'empresa per accident o per negligència.Les mateixes fonts apunten que el jutjat podria investigar per homicidi imprudent Iqoxe si es detecten negligències o deficiències en el manteniment de la planta. En aquest cas, també es podria imputar a la companyia delictes contra els drets dels treballadors.Aquest dimarts també s'ha sabut que Iqoxe feia anys que es trobava sota la lupa de la Generalitat. El govern català ha expedientat fins a quatre vegades l'empresa durant els últims anys. Tres van ser per aspectes relacionats amb la salut i la seguretat, mentre que l'altra responia a temes relacionats amb les condicions de treball. Després de l'explosió, Inspecció de Treball ha obert dos expedients més.El conseller de Treball de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha assegurat que anirà "fins al fons" de la investigació malgrat la "complexitat" del cas. En aquest sentit, la Generalitat ha activat els grups d'especialistes en espais confinats i explosions al lloc dels fets per analitzar si s'han incomplert normatives en matèria de prevenció de riscos. "En traurem l'entrellat", ha assegurat el conseller.

