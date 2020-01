Canadell, a Díaz Ayuso pel Mobile: «El poder a Castella l'han assolit conquerint»

Ayuso dispara contra BCN: es vol endur el Mobile World Congress

Al llarg de la història, els catalans hem assumit riquesa i poder treballant, comerciant, innovant...

El poder a Castella l’han assolit conquerint, ocupant i fent-se seu allò q altres creen https://t.co/PHsEY74JOL — Joan Canadell (@jcanadellb) January 16, 2020



També ha reaccionat el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, que ha instat la presidenta de la Comunitat de Madrid a ser "imaginativa" i buscar altres congressos o oportunitats en lloc de "copiar o robar les idees dels altres".

A parer de Collboni, "és molt poc seriós" que Ayuso faci aquesta proposta quan el MWC va néixer, ha crescut i està vinculat a Barcelona. A més, ha remarcat que si se celebra a la capital catalana és perquè així ho volen les empreses i els participants.

El president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, ha criticat aquest dijous les paraules de la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dit que es vol endur el Mobile World Congress a la capital espanyola.En una piulada, Canadell ha acusat la popular de "disparar contra Barcelona" amb les seves paraules sobre el Mobile. A més, Canadell ha dit que els catalans durant la història han creat riquesa i poder "treballant, comerciant i innovant" mentre que, en el seu parer, "el poder a Castella l'han assolit conquerint, ocupant i fent-se seu allò que altres creen".L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha acusat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "d'alimentar la confrontació i la polèmica", ara amb el Mobile World Congress (MWC). "No és el camí", ha afegit Colau a través de Twitter, on ha remarcat que per aconseguir congressos així cal anys de molta feina i col·laboració entre administracions. "Aquesta és la clau darrere d'esdeveniments d'èxit com el Mobile que la senyora Ayuso sembla desconèixer", ha indicat l'alcaldessa.La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha avançat que farà tot el que està al seu abast per portar a la capital el Mobile World Congress, que se celebra actualment a Barcelona. "Estem preparats per acollir el Mobile. Anirem a per ell", ha assegurat la dirigent regional, en un esmorzar informatiu, organitzat per Europa Press, a Madrid.Ayuso ha incidit que la capital ha demostrat, acollint esdeveniments com la recent Cimera de Clima, que està preparada per a qualsevol "de la magnitud que sigui i de la dificultat que comporti". Els visitar aquesta autonomia van a tenir en ella "tota la llibertat per moure, per relacionar-se i per emprendre".La presidenta regional ha revelat que ja ha estat parlant "durant setmanes" amb organitzadors i ha criticat el tracte que se li dóna per part dels polítics catalans a aquests. "Creiem que és un esdeveniment que es pot celebrar a Madrid i pel qual ja m'he interessat en altres ocasions", ha dit.

