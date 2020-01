Esplugues i el Prat de Llobregat rebutgen la supressió dels jutjats de violència contra la dona

El plens municipals del mes de gener d'Esplugues i el Prat de Llobregat celebrats aquest dimecres han rebutjat la proposta del TSJC de descentralitzar els jutjats de violència sobre la dona en un únic municipi per comarca o zona i eliminar els que ara existeixen en diverses localitats de tota Catalunya, entre ells els dels seus municipis, precisament els que han registrat les tres últimes víctimes per violència masclista a Catalunya.Una decisió que en el cas d'Esplugues suposaria derivar tots els casos al jutjat de Sant Feliu de Llobregat i al de Gavà els del Prat. De manera unànime, els grups municipals de tots dos municipis, en forma de declaració institucional a Esplugues i de moció conjunta al Prat, han lamentat que la redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de l'atenció de proximitat a les víctimes de violència masclista.