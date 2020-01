L'aeroport d'Alacant recupera l'activitat 24 hores després de l'incendi

Incendi al sostre de l'Aeroport d'Alacant Foto: Ajuntament d'Alacant

📣Si tu vuelo✈️ ha sido afectado por el incendio 🔥🚒en el Aeropuerto de #Alicante-#Elche consulta aquí tus derechos. ➡️https://t.co/7ZvXI7Gs7n https://t.co/5XyiNgsDmH — Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) (@AesaSpain) January 16, 2020

L'aeroport d'Alacant ha recuperat part de la seva activitat, 24 hores després de l'inici de l'incendi que ha afectat la coberta de la terminal i que encara no s'ha donat per extingit.Al llarg del matí, els vols inicialment previstos a Alacant s'han reprogramat, de manera que 39 enllaços s'han operat des de Múrcia i 14 des de València. Des de les dues de la tarda, l'Altet està recuperant gradualment les seves freqüències, segons han informat fonts d'Aena.Per la seva banda, fonts consultades han precisat que la previsió és que cada hora s'operin deu vols d'entrada i vuit de sortida i que uns 15.000 passatgers dels 35.000 previstos per a aquest dijous hauran de ser ressituats perquè els seus vols no han sortit.Quant a l'incendi, que s'ha produït al "nucli 3 de la terminal", des de Subdelegació del Govern han incidit que està controlat però segueix sense poder donar-se per extingit. Així mateix, han precisat que s'està a l'espera que els tècnics puguin accedir-hi per a valorar els danys.A més, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha publicat al seu compte de Twitter un enllaç a la seva pàgina en la qual es detallen els drets que tenen els viatgers afectats i la manera de procedir.En un comunicat, el president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, s'ha mostrat "orgullós" de presidir el Consorci provincial de Bombers d'Alacant que des d'ahir està col·laborant als treballs per extingir les flames. "Podem dir que des del dia d'avui l'aeroport comença a recuperar part de la seva activitat gràcies la tasca que s'està fent", ha sostingut Mazón.

