VÍDEO El trepidant anunci de James Bond rodat a Cardona

Mesos enrere, la vila de Cardona (Bages) va veure alterada la seva tranquil·litat pel rodatge d'un anunci de la cervesa Heineken, que tenia per protagonista una icona cinematogràfica, James Bond, interpretat per l'actor britànic, Daniel Craig.Després d'un mesos de preparació, aquesta setmana s'ha estrenat el vídeo, d'uns dos minuts de durada. Amb un ritme trepidant, podem veure una persecució pels carrers de Cardona, que acaba al Castell Parador Nacional, amb el seu protagonista, degustant una cervesa.Heineken és soci de la franquícia Bond, i avançant-se al llançament del proper film de l'agent 007, No Time to Die a l'abril del 2020, la cervesa ha tret el seu darrer anunci.A partir d'una seqüència de taxis d'alta velocitat, Daniel Craig és constantment reconegut com James Bond per sorpresa dels veïns. Finalment, acaba gaudint d'una refrescant Heineken.

