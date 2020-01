El nivell del mar a Catalunya creix el doble de ràpid que fa 100 anys

La situació climàtica a Catalunya no millora. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, el nivell del mar durant els últims deu anys ha crescut el doble de ràpid respecte als últims cent anys. Entre 2010 i 2019, el nivell del mar al país va créixer 3,3 centímetres (0,33 centímetres cada any), mentre que durant el segle XX va augmentar 15 centímetres (0,15 centímetres anuals).A banda, durant l'última dècada, la temperatura ha pujat 0,25 graus a Catalunya, mentre que les precipitacions han disminuït un 1,4% respecte al període 2000-2009. A l'estiu, la situació és encara més crítica (les pluges han baixat un 5%).És per això que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit organitzar la primera Cimera Catalana de l'Acció Climàtica, que tindrà lloc aquest divendres a Barcelona. L'acte interpel·larà administracions, empreses i altres organitzacions a assumir compromisos concrets davant la situació d'emergència actual.Presidida per Quim Torra, la cimera se celebrarà al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i plantejarà sis compromisos globals i un centenar de sectorials, perquè cada organització s'adhereixi a aquells que li encaixen segons l'activitat. "Tothom s'ha de sentir interpel·lat davant de l'emergència climàtica i per això convoquem la primera Cimera d'Acció Climàtica. Pretenem buscar compromisos concrets d'empreses, entitats i associacions", afirma el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.Els objectius globals que plantejarà la cimera a les empreses i organitzacions són reduir la petjada de carboni de la seva activitat, difondre el coneixement de l'impacte climàtic, divulgar el seu compromís, reduir l'ús d'energia provinent de combustibles fòssils per acabar utilitzant només energies renovables, descarbonitzar la mobilitat perquè sigui sostenible i potenciar una economia circular. També es proposaran un centenar d'objectius sectorials, que no es donaran a conèixer fins aquest divendres.Els moviments Fridays For Future, Moviment per la Justícia Climàtica -del qual forma part Ecologistes en Acció-, Rebel·lió o Extinció, Famílies For Future i Climacció, juntament amb altres col·lectius i entitats socials, han convocat una concentració aquest divendres davant del TNC amb motiu de la Cimera d'Acció Climàtica. Segons la convocatòria de la protesta, consideren que en la cimera no s'han tingut en compte els moviments socials i també exigiran mesures urgents per fer front a l'emergència climàtica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor