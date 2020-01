Roben una farmàcia de Blanes encastant una furgoneta contra l'aparador i xoquen contra la policia quan fugien

Quatre encaputxats han robat en una farmàcia de Blanes (Selva) després d'encastar una furgoneta per trencar el vidre de l'aparador i tot seguit han fugit. Ha passat a quarts de dues d'aquesta matinada de dijous.



La Policia Local del municipi ha rebut l'avís de diferents veïns que havien presenciat com els individus entraven i sortien de l'establiment amb les cares tapades. Quan la policia s'ha desplaçat al lloc, feia poc que els presumptes autors havien escapat en direcció a Tordera (Maresme). Els agents han iniciat una persecució per atrapar-los i també han alertat els Mossos d'Esquadra i a les Policies Locals de Tordera i Malgrat de Mar.





Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aconseguir trobar els autors del robatori. Anaven amb una furgoneta de grans dimensions, de color taronja i matrícula alemanya. L'havien robat el matí del dia abans a Figueres.



No ha transcendit el botí que han aconseguit endur-se de l'establiment, que feia pocs mesos que havia obert. El seguiment ha acabat quan els presumptes autors del robatori han xocat contra un cotxe patrulla de la Policia Local de Tordera que els havia barrat el pas. Tot seguit han aconseguit fugir camp a través a peu i la policia els ha perdut la pista.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aconseguir trobar els autors del robatori. Anaven amb una furgoneta de grans dimensions, de color taronja i matrícula alemanya. L'havien robat el matí del dia abans a Figueres.No ha transcendit el botí que han aconseguit endur-se de l'establiment, que feia pocs mesos que havia obert.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor