L'empresa de l'explosió a Tarragona encarrega una investigació independent sobre l'accident

Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) ha encarregat a l'Institut Químic de Sarrià (IQS) una investigació sobre l'accident de dimarts a la Canonja (Tarragonès), que s'ha saldat amb tres víctimes mortals i set ferits.La companyia confia que aquest estudi independent encarregat a "un centre universitari i d'investigació de referència internacional en el sector químic" ha de permetre esclarir els motius de l'explosió d'una de les quatre plantes de la factoria.D'altra banda, IQOXE reitera que la companyia i els treballadors, "en la mesura que les difícils circumstàncies del moment ho van permetre", van seguir els protocols de seguretat, la qual cosa va permetre, diu, l'arribada dels bombers al lloc del sinistre "en tan sols uns minuts".El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha obert diligències per aclarir les causes de l'explosió a la planta petroquímica Iqoxe aquest dimarts a la tarda, que ha provocat tres morts. Fonts judicials consultades per l'ACN apunten que la magistrada espera ara rebre i els informes de Mossos, Bombers, Protecció Civil i Inspecció de Treball per decidir si demana noves diligències i, si és el cas, investigar l'empresa per accident o per negligència.De fet, les mateixes fonts apunten que el jutjat podria investigar per homicidi imprudent Iqoxe si es detecten negligències o deficiències en el manteniment de la planta. En aquest cas, també es podria imputar a la companyia delictes contra els drets dels treballadors.

