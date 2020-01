FGC reforma l'estació de Plaça Catalunya per incrementar la freqüència de trens a les línies del Vallès

Les obres de millora de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de l'estació de Plaça Catalunya, de la línia Barcelona-Vallès, han començat avui. Una sèrie de reformes necessàries per "dotar de robustesa" la xarxa ferroviària que incrementarà la freqüència de trens amb l'arribada progressiva de 15 noves unitats.Un augment de combois que permetrà que en hora punta hi hagi trens a Terrassa (S1) i Sabadell (S2) cada cinc minuts, a més dels trens al ramal Tibidabo (L7). Plaça Catalunya és la principal estació de la línia, amb 13 milions de validacions anuals.L'objectiu de les obres és reconfigurar l'interior de l'estació per adaptar-la als requeriments de seguretat propis de les entrades automàtiques dels trens. El projecte també inclou l'allargament de les vies i de les andanes així com l'ampliació del vestíbul, que creixerà dels 470 metres quadrats actuals fins als 533.Una nova configuració destinada a optimitzar la capacitat i funcionalitat de l'estació que obligarà a realitzar diversos canvis a l'espai com ara desplaçar la barrera tarifaria i les màquines de venda dels bitllets, la substitució dels ascensors i la instal·lació de noves escales fixes i mecàniques. Les obres estan previstes que acabin abans de l'estiu de 2021 i tenen un pressupost de 4,1 milions d'euros.

