El cas Gallardo: tres mesos empresonat per protestar contra la sentència del procés a Madrid

El madrileny Dani Gallardo té 21 anys i fa tres mesos que és en presó provisional al centre penitenciari d'Alcalá-Meco. La policia nacional espanyola el va detenir el 16 d'octubre a la capital espanyola en el transcurs d'una manifestació convocada per Madrid pel Dret a Decidir per rebutjar la sentència del judici del procés.La detenció es va produir al carrer del Rollo i, en el seu informe, la policia nacional espanyola l'acusa d'haver agredit un agent amb una barra amb claus extreta prèviament d'un palet. "A l'informe la policia adjunta una foto del casc d'un agent amb la barra clavada i la imatge està feta a comissaria. La barra va estar penjant del casc de l'agent durant una hora pel centre de la ciutat?", es pregunten des del Moviment Antirepressiu de Madrid. El col·lectiu també explica que el policia presumptament agredit per Gallardo no va poder demostrar tenir seqüeles a l'hora de declarar davant del jutge aquest dimarts.Mentrestant, l'advocat del jove ha tornat a demanar l'alliberament del seu client. És la segona vegada que ho fa, i la primera petició va ser rebutjada perquè el tribunal considerava que existia risc de fuga, tot i que el jove viu a Madrid i té una parella en aquesta ciutat.El noi ha perdut la feina de comercial que tenia abans de ser detingut i ara el seu entorn ha obert una caixa de resistència per poder fer front a les despeses judicials. El jove no milita ni està afiliat en cap organització i per això el Moviment Antirepressiu de Madrid ha assumit la tasca de grup de suport.Des del Moviment Antirepressiu de Madrid confien que la declaració del policia contribueixi a accelerar l'alliberament de Gallardo. "Som optimistes però cautes", diuen.El col·lectiu sempre ha interpretat l'empresonament de Gallardo com un "missatge" de l'Estat als moviments socials de Madrid. "A Catalunya l'estat espanyol dona per perduda la batalla al carrer però a Madrid no volen cedir ni un centímetre de terreny", diuen. Ara toca esperar, de nou, que el jutge decideixi si allibera el jove o el manté entre reixes.Per això, tot i l'alliberament dels set empresonats per l'Operació Judes i de la majoria de joves detinguts durant els aldarulls a Catalunya, no donen per fet que el criteri del jutge es flexibilitzi en el seu cas. "S'estan acarnissant amb ell", conclouen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor