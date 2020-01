Els Mossos investiguen 15 persones per l'acció del Tsunami a l'AP-7 a Salt

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació contra quinze persones, imputades per desordres públics i, en alguns casos, atemptat contra agents de l'autoritat durant la mobilització del Tsunami Democràtic a Salt el 12 de novembre.Aquell dia, el tall a l'AP-7 al seu pas pel municipi va acabar amb aldarulls. La Guàrdia Civil i la policia nacional espanyola també investiguen les mobilitzacions del Tsunami durant el mes de novembre.La Guàrdia Civil investiga el tall del Pertús, mentre que la Policia Nacional i els Mossos s'han fet càrrec del de Salt. Les defenses consideren que hi ha un "excés de zel" i destaquen que no es va identificar cap manifestant a la zona dels aldarulls o en el tall.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor