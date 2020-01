VÍDEO On és el dragó? Una càmera captura la fascinant capacitat de camuflatge del rèptil

El dragó camuflat a l'arbre

Si no fos perquè ja sabem que hi és, aquest dragó que s'amaga en el tronc d'un arbre passaria completament desapercebut. La seva fascinant capacitat de camuflatge el permet fusionar-se de ple amb l'escorça. De fet, per molt que ho sapiguem, resulta força complicat identificar-lo.Les imatges han estat registrades per Dave Bagshaw, que cuida tres d'aquests tipus de rèptils a casa seva, a Anglaterra. L'home va decidir capturar el fascinant moment en què els animals se situaven a les branques dels arbres i es camuflaven fins al punt de fer-se gairebé invisibles, tal com s'aprecia en el següent fotografia.

