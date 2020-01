Un jutjat de Tarragona comença a investigar l'explosió a la Canonja

El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha obert diligències per aclarir les causes de l'explosió a la planta petroquímica Iqoxe aquest dimarts a la tarda, que ha provocat tres morts. Fonts judicials consultades per l'ACN apunten que la magistrada espera ara rebre i els informes de Mossos, Bombers, Protecció Civil i Inspecció de Treball per decidir si demana noves diligències i, si és el cas, investigar l'empresa per accident o per negligència.De fet, les mateixes fonts apunten que el jutjat podria investigar per homicidi imprudent Iqoxe si es detecten negligències o deficiències en el manteniment de la planta.En aquest cas, també es podria imputar a la companyia delictes contra els drets dels treballadors.

