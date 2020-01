La mort d'una adolescent belga per un xoc tòxic reobre el debat sobre l'ús dels tampons

Una jove de 17 anys va morir la setmana passada a la ciutat belga de Somzee a causa d'un xoc tòxic provocat per un tampó. Així ho han recollit diversos mitjans a partir del missatge de la seva mare a Facebook, on relatava tots els fets que van provocar la mort de la seva filla. La noia va visitar el seu metge de capçalera amb un quadre de vòmits i febre alta, sent diagnosticada erròniament per una gastroenteritis aguda. Més tard, amb tots aquests símptomes, baixa pressió arterial i problemes visuals, va trucar a l'ambulància i van seguir diagnosticant el mateix.El dilluns passat, segons explica la seva mare al post de Facebook, va tornar a urgències, on aquest cop si que la van diagnosticar amb un xoc tòxic a la sang produït per tampons. Immediatament va ingressar a la UCI on va acabar morint al cap de dos dies.Un xoc tòxic està produït per una toxina anomenada staphylococcus aureus. La seva aparició a la zona vaginal arriba per culpa dels tampons, que tenen la capacitat d'absorció, i la retenció de sang que aquests fan a l'hora de menstruar. Això provoca que els tampons derivin a les membranes de l'úter i a les mucoses aquesta toxina, emmalaltint a la dona que estigui portant el tampó.Tal com indiquen els fabricants de tampons als seus fulletons, els primers signes d'aquesta síndrome s'assemblen als de la grip, però poden aparèixer altres, com vòmits, diarrea, erupcions (marejos), marejos, dolors musculars, desmais ...La mare de la jove afirma que la seva filla sabia que es podia produir un xoc tòxic amb l'ús d'un tampó i que "tenia molta por" d'això. Tot i això, assegura que els metges no van ser capaços de reconèixer els símptomes i demana una millora de les informacions cap a les dones, més prevenció "per a salvar vides" i més conscienciació sobretot cap a les més joves.

