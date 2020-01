​La setmana dels barbuts no falla: el termòmetre es desploma

La setmana dels barbuts forma part de la tradició catalana i fusiona religió i meteorologia. Se situa cada any a la setmana que inclou els dies 15, 16 i 17 de gener.Catalunya és un país d'àmplia tradició meteorològica (les condicions del temps en un dia i en un lloc concret) i de seguiment climàtic (mitjana de les condicions atmosfèriques acumulades al llarg dels anys).Si fem un cop d'ull al nostre santoral, veurem que els dies 15, 16, 17 de gener corresponen a sant Pau Ermità, Maur Abat i Antoni Abat, respectivament. I si ho allarguem per davant i per darrere, tenim el 13 amb sant Hilari, el 21 de sant Fructuós, i sant Vicenç, el 22. Tots aquests sants coincideixen en lluir unes bones barbes espesses.

El calendari amb els sants barbuts Foto: TV3

Molta discrepància encara a partir de dissabte. Canviarà la massa d'aire i, per tant, davallarà la temperatura notablement, sobretot la màxima. Caldrà seguir la possible formació d'una baixa a la Mediterrània. pic.twitter.com/l6uwvNCJPk — Meteocat (@meteocat) January 15, 2020

Des del punt de vista climàtic, analitzant molts anys, es pot confirmar que gener sol ser el mes de l'any que fa més fred a Catalunya. Per tant, si unim el clima i la tradició religiosa, hi ha qui va atribuir el fred als sants barbuts de mitjans de gener. I així, tradicionalment, la setmana dels barbuts ha estat considerada la més freda de l'any.Tradició o no, mite o realitat, el cert és que aquesta setmana tornarem a patir fred arreu i haurem de tornar a tirar de bufanda i guants. El temps començarà a canviar a partir d’aquest divendres.La temperatura baixarà a mesura que avanci el dia i el vespre nevarà a la cara nord del Pirineu, amb una cota que es podria situar per sota els 1.000 metres. Al matí, cauran ruixats aïllats a les comarques de Lleida i Tarragona i a la tarda, entre Girona i Barcelona.Durant tot el cap de setmana, s’instal·larà al país una massa d’aire fred (que es quedarà fins a mitjans de la setmana que ve) i la temperatura continuarà caient, amb xifres ja del tot hivernals. La davallada es notarà sobretot en les màximes.Dissabte, el dia serà mig ennuvolat. A la nit i matinada arribaran ruixats per Ponent que s’estendran per tot el país, amb una cota de neu de 800 metres al Pirineu.Diumenge tornarà a nevar al Pirineu i els ruixats es restringiran a les Terres de l’Ebre. El termòmetre encara baixarà una mica més.De moment, doncs, i com deien els nostres avis: "Quan venen els barbuts, venen els freds cascarruts". O una altra: “Setmana dels barbuts, setmana d’esternuts”.

