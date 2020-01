L'empresa de l'explosió de Tarragona ha estat sancionada quatre cops en els últims anys

L'empresa IQOXE de Tarragona, on va tenir lloc la greu explosió d'aquest dimarts , ha rebut fins a quatre sancions de la Generalitat en els últims anys. Tres van ser per aspectes relacionats amb la salut i la seguretat, i l'altre amb les condicions de treball. Ara, arran del sinistre, que ha causat tres víctimes mortals –dues d'elles treballadors de l'empresa- Inspecció del Treball ha obert dos expedients més.El conseller de Treball, Chakir el Homrani, ha explicat que els inspectors estan pendents de rebre l'autorització dels cossos d'emergències per accedir a l'interior de les instal·lacions. El conseller ha garantit que la Generalitat "anirà fins al fons" de la investigació, que ha pronosticat que serà llarga i "complexa".Per dur a terme la investigació, la Generalitat ha activat els especialistes en espais confinats i explosions. "Si s'ha incomplert en algun element en matèria de prevenció de riscos, és una sanció molt greu", ha subratllat el conseller. "Hem d'analitzar aquest cas i serà complex, però en traurem l'entrellat", ha insistit en declaracions als mitjans després de signar el conveni del sector de transport de mercaderies i logística de la demarcació de Barcelona.Les empreses del voltant de la planta petroquímica IQOXE afectades per l'explosió han tornat aquest dijous a l'activitat . Segons ha explicat el delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, es tracta de les companyies que es trobaven en la "zona tèbia" a causa de la deflagració. "Tan sols es restringeix l'activitat a l'empresa afectada", ha indicat.L'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha explicat que des d'aquest dimecres a la nit s'han començat a posar en marxa les plantes annexes a la companyia afectada i, segons Peris, aquest dijous ja estan totes en marxa, a excepció d'IQOXE.El Camp de Tarragona encara digereix l'explosió a la planta petroquímica Iqoxe. Al xoc emociona, s'hi suma la consternació pels tres morts que va causar el sinistre -dos treballadors i un veí del barri de Torreforta, a Tarragona-, a més les queixes pel fet que les sirenes no sonessin per avisar la població dels fets. Tot plegat ha reobert el debat sobre les conseqüències que pot tenir l'activitat de les petroquímiques a Tarragona, si és que algun cop s'havia tancat.La gestió de l'explosió ha ajudat a accentuar la incertesa. Tot i que l'empresa ha assegurat que "va fer les coses bé ", Protecció Civil assegura que Iqoxe no va seguir els protocols de comunicació establerts, dificultant l'avaluació i l'activació d'alertes a la població. Precisament, aquest matí a la Canonja els veïns i l'alcalde criticaven que no s'haguessin fet sonar les sirenes després del sinistre.

