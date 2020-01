Les empreses afectades per l'explosió tornen a l'activitat

Les empreses del voltant de la planta petroquímica IQOXE afectades per l'explosió han tornat aquest dijous a l'activitat. Segons ha explicat el delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, es tracta de les companyies que es trobaven en la "zona tèbia" a causa de la deflagració. "Tan sols es restringeix l'activitat a l'empresa afectada", ha indicat.L'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha explicat que des d'aquest dimecres a la nit s'han començat a posar en marxa les plantes annexes a la companyia afectada i, segons Peris, aquest dijous ja estan totes en marxa, a excepció d'IQOXE.L'explosió a la Canonja ha reobert el debat sobre la seguretat a la petroquímica de Tarragona i ha rebut moltes crítiques per part dels veïns . La consternació pels tres morts que va causar l'explosió i les queixes pel fet que les sirenes no sonessin s'han sumat a les crítiques per la gestió de l'accident.Òscar Peris, preguntat per la inquietud del Govern sobre la seguretat a les empreses químiques després del quart accident greu en nou mesos, ha expressat que "la preocupació sempre hi és"."Ens fa mantenir alerta a tothom, també a les pròpies companyies, que són les primeres en no tenir accidents", ha manifestat. Per Peris, la prioritat ara és tancar la fase d'emergència del Plaseqcat, "i centrar-nos en els ferits i les persones afectades". Sobre el treballador ingressat a la Vall d'Hebron, el delegat ha indicat que continua en estat molt greu.A poc a poc doncs, totes van recuperant la normalitat, si bé "unes poques" ho fan a un ritme més lent perquè estan avaluant possibles danys estructurals a causa de la deflagració. La majoria tan sols han registrat danys materials lleus, com vidres de finestres, tanques o càmeres de seguretat, han concretat des de l'AEQT.Tan sols una companyia, Nitricomax, no reprendrà l'activitat a ple rendiment. La causa és que ja tenia prevista una aturada tècnica de manteniment per aquest cap de setmana. En haver-se produït l'explosió i haver hagut d'aturar la producció, els responsables de la companyia han decidit no reiniciar l'activitat per tan sols dos dies, sinó que han preferit començar tot el procés d'aturada.Peris també ha revelat que l'Agència Catalana de l'Aigua ha fet un informe que ha determinat que no hi ha hagut cap contaminació a l'aigua a causa de l'explosió, ni al riu Francolí ni al Port de Tarragona.

