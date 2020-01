Madrid posa l'ull sobre el Mobile World Congress: «El volem»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha avançat que farà tot el que està al seu abast per portar a la capital el Mobile World Congress, que se celebra actualment a Barcelona. "Estem preparats per acollir el Mobile. Anirem a per ell", ha assegurat la dirigent regional, en un esmorzar informatiu, organitzat per Europa Press, a Madrid.Ayuso ha incidit que la capital ha demostrat, acollint esdeveniments com la recent Cimera de Clima, que està preparada per a qualsevol "de la magnitud que sigui i de la dificultat que comporti". Els visitar aquesta autonomia van a tenir en ella "tota la llibertat per moure, per relacionar-se i per emprendre".La presidenta regional ha revelat que ja ha estat parlant "durant setmanes" amb organitzadors i ha criticat el tracte que se li dóna per part dels polítics catalans a aquests. "Creiem que és un esdeveniment que es pot celebrar a Madrid i pel qual ja m'he interessat en altres ocasions", ha dit.

