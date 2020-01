Xavi es pronuncia per primera vegada després del serial de l'acomiadament de Valverde

Quique Setién debutarà aquest diumenge contra el Granda al Camp Nou, però el serial que va acompanyar l'acomiadament d'Ernesto Valverde -amb una espècie de subhasta inversemblant de noms per substituir-lo- encara porta cua. Un dels grans protagonistes dels titulars d'aquests darrers dies ha estat Xavi Hernández, que va rebutjar l'oferta de Bartomeu i va decidir complir el seu contracte amb l'Al Sadd. Avui ha parlat.El terrassenc, que disputa demà la final de copa amb el seu equip, s'ha pronunciat aquest dijous al matí per primera vegada des que es va tancar oficialment el canvi a la banqueta del Camp Nou.En roda de premsa, ha explicat els motius pels quals va dir que no a Eric Abidal i Oscar Grau. L'excapità blaugrana considera que l'oferta era "molt precipitada" i que "encara és aviat per a mi entrenar el Barcelona". Xavi, però, manté que dirigir "algun dia" el primer equip del Barça continua sent el seu somni.

