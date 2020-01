Personalitats del món cultural, polític i social acomiaden Isabel-Clara Simó

L'escriptora Isabel-Clara Simó rep de mans del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, el guardó del 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Foto: ACN

Diferents personalitats del món cultural, polític i social s'han acostat aquest dimecres a la vetlla de l'escriptora Isabel-Clara Simó, qui va morir aquest dilluns als 76 anys . El president del Parlament, Roger Torrent, ha assistit al Tanatori de les Corts de Barcelona acompanyat del seu homòleg a les Corts Valencianes, Enric Morera."La trobarem a faltar, ens falten referents com Isabel-Clara Simó i haurem de ser capaços de seguir fidels la seva trajectòria i complir lleialment amb el que ens deixa, que és un llegat molt important", ha assegurat a l'ACN el president del Parlament, Roger Torrent.Escriptors i figures del món de la cultura han acomiadat l'autora alcoiana, com el poeta i expresident del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA), Carles Duarte, qui ha definit Clara Simó com una figura "absolutament decisiva" en la vida literària i cultural catalana."Era la degana de la Institució de les Lletres Catalanes (IEC), amb això esta gairebé tot dit. Era fruit d'una trajectòria literària molt potent, però no només des d'un punt de vista cultural, sinó de compromís lingüístic, social i polític", ha dit a les portes del tanatori el president del Parlament, Roger Torrent. Torrent ha apuntat la connexió històrica entre el País Valencià i el Principat que representa la figura de Clara Simó, i ha assegurat que ha marxat un referent "molt important".El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha vingut a Barcelona per assistir a la vetlla d'una "alcoiana universal". "Ens queda el seu llegat i el seu compromís d'activista en la defensa d'uns ideals i una personalitat única, una dona insubstituïble que trobarem a faltar", ha dit Morera. El representant valencià ha recordat que l'escriptora ha marxat "amb plenitud malgrat patir una malaltia molt greu", i ha celebrat la novel·la i el llibre de poemes que es publicaran de Simó. "Deixa una petjada molt important en la nostra vida, i un testimoni gran del que és el compromís amb la seva gent i el seu país", ha destacat.Pel que fa al món cultural, s'hi han acostat editors, escriptors, lectors i representants institucionals, entre d'altres. El poeta i expresident del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA), Carles Duarte, ha definit Simó com una figura "absolutament decisiva en la nostra vida literària i cultural, pel que representa d'honestedat, de coratge i fermesa, per la fidelitat amb la llengua i el país". També ha destacat el talent "excepcional" per construir histories, per transmetre-les amb tota la potència d'una gran literatura, i a més, ser una persona de conviccions feministes. "Sentia la responsabilitat de defensar la veu de la dona i en una cultura on no sempre ha tingut el reconeixement que devia. Celebrem la seva vida, la vivim com un regal per a tots els que estimem la nostra literatura", ha dit Duarte.Nascuda a Alcoi el 1943, Clara Simó ha estat una de les figures més prolífiques i populars de la literatura en català, amb una cinquantena llarga d'obres principalment de narrativa però també poesia, teatre, assaig i guions televisius.

