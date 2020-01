Borràs recorda que és Torra qui pot convocar eleccions i que no les ha de consensuar amb ERC

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha defensat que la decisió de convocar eleccions recau únicament en el president del Govern, Quim Torra, i per això no té perquè consensuar-la amb els socis d'ERC. En una entrevista a Ràdio 4 , Borràs, que ha advertit que fins i tot aquesta potestat li podria ser "sostreta", ha retret als republicans que volien "estabilitat" a Madrid i "semblava que potser no la volien tant al Govern".En canvi, ha destacat la "lleialtat" de JxCat cap a ERC mentre aquests han negociat la investidura de Sánchez en no haver fet declaracions que haurien pogut "dinamitar" o "haver pujat el preu de la negociació".Borràs ha dit que l'acord per una reunió bilateral entre governs "pretén normalitzar allò que hauria de ser normal" i s'ha mostrat escèptica per veure "de què es pot parlar".L'exconsellera de Cultura, que no ha volgut anticipar escenaris, ha admès que si el Tribunal Suprem acaba inhabilitant a Torra "hi haurà algú que agafarà el relleu" després de "l'atropellament".

